В России зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в России на 1 августа достигла нового исторического минимума в 7,28%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка. В начале текущего года это значение составляло 9,01%, а еще в июле было равно 7,51%.В источнике
С чего всё началось
По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов
Центробанка.
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Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю
RT на русскомвчера в 09:25