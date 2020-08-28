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Газета.Ru
Газета.Ru

В России зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в России на 1 августа достигла нового исторического минимума в 7,28%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка. В начале текущего года это значение составляло 9,01%, а еще в июле было равно 7,51%.В источнике
С чего всё началось
По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов
 Центробанка.
РБКвчера в 13:00
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Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

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Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

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Средняя ставка по ипотеке в России упала до нового исторического минимума

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Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

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Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

RT на русскомвчера в 09:25
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Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

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Рейтинг российских банков. Июль 2020 года

Банки.рувчера в 02:00

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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Полицейские в Кеноше рассказали о задержании афроамериканца Блейка

Профсоюз полицейских американского города Кеноша выпустил заявление относительно задержания афроамериканца Джейкоба Блейка, согласно которому он не пытался разнять поссорившихся женщин и был вооружен, сообщает издание Kenosha News со ссылкой на заявление представителя профсоюза Брендана Метьюса.
РИА Новости00:09
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