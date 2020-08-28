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РБК
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов Центробанка. В июле ее значение было зафиксировано на уровне 7,51%, а начался 2020 год со ставки по жилищным кредитам 9,01%.В источнике
С чего всё началось
По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов
 Центробанка.
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