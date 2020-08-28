Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов Центробанка. В июле ее значение было зафиксировано на уровне 7,51%, а начался 2020 год со ставки по жилищным кредитам 9,01%.В источнике
С чего всё началось
По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов
 Центробанка.
РБКвчера в 13:00
Подробнее о событии
RT на русском

Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

RT на русскомвчера в 09:25
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

РБКвчера в 13:00
REGNUM

Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

REGNUMвчера в 11:16
РИА Новости

Средняя ставка по ипотеке в России упала до нового исторического минимума

РИА Новостивчера в 09:31
Lenta.ru

Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Lenta.ruвчера в 13:22
Вести.Ru

Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Вести.Ruвчера в 08:15
Банки.ру

Рейтинг российских банков. Июль 2020 года

Банки.рувчера в 02:00

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.
Наша версия03:37
3K

В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБКвчера в 06:32
74

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

Кабинет министров одобрил направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска.
Российская газета04:44
10

Определено нормализующее уровень сахара в крови блюдо

Уровень сахара в крови можно снизить правильным завтраком, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Именно завтрак может помочь, поскольку самый высокий уровень сахара в крови чаще всего наблюдается по утрам, считают диетологи.
Уфимские Заметкивчера в 04:45
3

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
238