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РБК
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов Центробанка. В июле ее значение было зафиксировано на уровне 7,51%, а начался 2020 год со ставки по жилищным кредитам 9,01%.В источнике
С чего всё началось
По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов
 Центробанка.
РБКвчера в 13:00
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Средняя ставка по ипотеке в России упала до нового исторического минимума

РИА Новостивчера в 09:31
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Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

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Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

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Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

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Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

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Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

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Рейтинг российских банков. Июль 2020 года

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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Имеющаяся у всех операторов связи услуга "суперопределитель номера" позволит пользователям узнать, кто звонит со скрытого номера, рассказал директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов агентству "Прайм".
Газета.Ru19:15
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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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