Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России. В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

Наука Первые представители Homo sapiens появились в Африке Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Экономика Минтранс рассчитал компенсации авиакомпаниям по Грузии Минтранс России подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии. Об этом заявили в министерстве.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Общество Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

Шоу-бизнес Рудковская поправилась из-за гормональной терапии На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.

Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».