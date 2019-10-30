Экономика
ТАСССредняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России. В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:34
Общество
ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово
Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:00
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК вчера в 01:00
Наука
Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить
Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
SciencePop 01:35
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru 17:06
Политика
Welt: Киев получил выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2".
РИА Новости 14:23
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
Soccer.ru вчера в 16:53
Происшествия
Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок
Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима.
Lenta.ru 11:48
Экономика
Выручка Apple составила $64 млрд
Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Кино
Сьюки Уотерхаус переживает из-за совместной работы Роберта Паттинсона и Зои Кравиц
Как сообщает RadarOnline, Паттинсон лично приложил усилия к тому, чтобы Warner Brothers подписали контракт с Кравиц, и этот факт негативно сказался на отношениях Роберта со Сьюки Уотерхаус.
Popcornnews.ru вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Футбол
Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Чемпионат вчера в 14:25
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Экономика
В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров
В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров Группа депутатов Госдумы предупредила премьера Дмитрия Медведева, что введение маркировки товаров грозит ростом цен, инфляцией и может привести к уходу с рынка средних и малых производителей.
Коммерсантъ 11:11
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM 11:09
Футбол
Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России
"Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.
РИА Новости 16:00
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна вчера в 12:44
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
N+1 вчера в 15:16
Общество
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41