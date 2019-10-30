Экономика
ТАСССредняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России. В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).
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Росгвардия занялась проверкой охранявшего детсад в Нарьян-Маре ЧОПа
Глава Росгвардии Виктор Золотов распорядился провести проверку частного охранного предприятия (ЧОП), который занимался охраной детского сада в Нарьян-Маре, где в четверг был зарезан шестилетний ребенок, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Чтобы провести 50 матчей, 21-летнему Максименко потребовалось чуть больше двух лет: он дебютировал за основной состав красно-белых 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского "Спартака" (5:2).
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В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
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Штраф за езду без полиса ОСАГО может увеличиться почти в семь раз.
News.ru 00:22
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Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Зарубежные аналитики составили рейтинг автомобилей, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
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Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет
Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
Ведомости вчера в 06:06
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
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Армия и оружие
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Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции
После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.
StarHit.ru 11:00
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
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RT на русском вчера в 15:05
Кино
Каким получился новый «Терминатор»
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Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 31 октября.
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Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
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REGNUM вчера в 18:50
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Игры
Valve обновила интерфейс библиотеки Steam
Valve обновила внешний вид главной страницы и добавила возможность фильтровать список игр по желанию пользователя: По словам разработчиков, теперь стало проще следить за обновлениями игр и активностью ваших друзей.
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