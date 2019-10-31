с чего всё началось

"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, составила 9,68% и практически вернулась к уровню начала года", — отмечает регулятор. Ипотечные ставки начали расти в сентябре прошлого года.

Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

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