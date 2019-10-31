Экономика

Вести.RuВести.RuСтавка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, составила 9,68% и практически вернулась к уровню начала года", — отмечает регулятор. Ипотечные ставки начали расти в сентябре прошлого года.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте
 регулятора.
Lenta.ru04:55

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В России подешевела ипотека

Lenta.ru04:55

Банк России заявил о рекордах на рынке ипотеки в сентябре

РБК04:32

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

ТАССвчера в 11:22

Выдача ипотеки в России за девять месяцев сократилась на 5%

РИА Новости03:18

Ипотека побила четыре рекорда

Коммерсантъвчера в 18:26

Объем выдачи новых ипотечных кредитов в России в 2019 году вырос на 3%

Интерфакс04:08

Банк «Возрождение» вошел в ТОП-10 ипотечных выдач на первичном рынке

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 08:00
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В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

РИА Новости 01:45
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Происшествия

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Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия

СК проводит проверку после смерти пятилетнего ребёнка в детсаду в Коми

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти пятилетнего ребёнка в детском саду Ухты, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по Коми.
RT на русском вчера в 17:08
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Зеленский: Украина ускорит подготовку к вступлению в НАТО

Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
BFM.ru 05:51
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 01:34
Общество

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

"Яндекс" на основе анализа поисковых запросов перечислил 20 самых популярных у россиян продуктов для изготовления домашних заготовок на зиму, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Интерфакс 03:00
Футбол

Комличенко прокомментировал выход «Млада Болеслава» в 1/4 финала Кубка Чехии

Российский нападающий «Млада Болеслава» Николай Комличенко поделился впечатлениями от выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Чехии.
Чемпионат 02:28
Происшествия

Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве

«В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 05:35
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

News.ru вчера в 10:50
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Газета.Ru 05:46
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Хоккей

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

УтроNews вчера в 03:44
Кино

Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 29 октября в 11:00
Общество

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Как работают Яндекс.Новости?
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