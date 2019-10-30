Экономика
ТАСССредняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России. В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Политика
Елизавета II подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу.
ТАСС 13:13
Происшествия
В Пскове вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синаем
Напомним, 31 октября 2015 года на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек - пассажиров и членов экипажа.
ЦДИ ПО 06:54
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Политика
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Политика
«Россия сегодня» потребовало у литовского издания извинений за клевету
МИА «Россия сегодня» обвинило литовский новостной портал Ekspertai в клевете и потребовало извинений после сообщения, что агентство финансирует терроризм и отмывает деньги.
РБК 14:38
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Происшествия
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
RT на русском 14:13
Общество
Счетная палата: деньги на господдержку кино выводили в офшоры
Счетная палата раскритиковала систему распределения субсидий для российского кино: эксперты могут голосовать за свои проекты, эффективность не оценивается, а выделенные средства могут выводиться в офшоры.
Вести.Финанс 02:58
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика
Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение
Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
REGNUM 13:14
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Регион online 13:52
Политика
Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.
Ведомости 14:46
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Здоровье
В Кемерове открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
Новое учреждение открылось в Кемерове на базе областной больницы имени Подгорбунского.
Вести Кузбасс вчера в 11:08
Политика
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском 12:26
Гаджеты
NVIDIA представила GeForce GTX 1660 Super и 1650 Super
Компания NVIDIA наконец представила видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super.
Игромания.ру 29 октября в 13:09
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Руководитель исследования Альберт Салехи утверждает, что, если ученые научатся этот рецептор активировать, то возможно появление лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.
Телеканал 360° 12:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал самую полезную и недорогую рыбу
Известный доктор Александр Мясников назвал самую полезную рыбу и дал совет по ее приготовлению.
ФАН 14:40
Экономика
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
Автоспорт
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Кино
Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны
Часть серий сняли зимой еще 2018 года, остальные летом. Еще ряд сцен будет досниматься в январе-феврале 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 13:17
Авто
Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения
Дизайнеры «Колеса.ru» основываясь на полученных скетчах новой Kia Optima, представили внешность автомобиля следующей генерации.
Тарантас Ньюс 12:23
Культура
Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters
Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС вчера в 10:45