Экономика
ТАСССредняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России. В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Lenta.ru04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей
Интерфаксвчера в 11:55
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Allboxing.ru вчера в 12:47
Гаджеты
В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
RuNews24.ru 08:51
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на Курилы
Визит проходит в рамках совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на южные Курилы.
EastRussia вчера в 01:26
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
РБК 17:39
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru 21:04
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК 19:14
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Политика
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
РИА Новости 20:38
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов
За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов.
Российская газета вчера в 06:41
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Общество
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp
Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Российская газета 15:08
Общество
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Единоборства
Тайсон Фьюри победил в дебютном поединке в реслинге
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над звездой реслинга Броном Строумэном в рамках шоу Crown Jewel.
РИА Новости 15:10
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Музыка
Сергей Шнуров усомнился в чувствах Ксении Собчак к Константину Богомолову
Громкое музыкальное событие уже в третий раз проходит в Дубае (ОАЭ). Хедлайнером первого дня на сей раз стал Сергей Шнуров.
7Дней.ру 20:00
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль вчера в 01:20
Происшествия
Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме
Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 22:40
Общество
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из России повышается с 1 ноября
С 1 ноября пошлина на экспорт нефти из России повышается. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.
RT на русском 21:58
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
РИА Новости 18:41
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия 17:32
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец 05:22
Армия и оружие
США сделает японские истребители F-15J лучше, чем Су-30 и Су-35
Известно, что у большинства истребителей стран СНГ, включая Су-30 и Су-35, не имеется подобной передовой техники.
Дни24 02:36
Политика
NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов
Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.
Ведомости 21:46
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29