В сентябре текущего года средневзвешенная ставка по ипотеке в России выросла до 7,32%, следует из материалов Банка России. Ставка увеличилась впервые с июня, когда она составляла 7,51%. В июле показатель падал до 7,28%, тем самым обновив исторический минимум (7,4%).

Поделиться