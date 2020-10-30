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Средняя ставка по ипотеке в России выросла впервые с июня

Вестник Кавказа
ПРАЙМ
РИА Новости
Профиль
ГТРК Нижний Новгород
МИР 24
В сентябре текущего года средневзвешенная ставка по ипотеке в России выросла до 7,32%, следует из материалов Банка России. Ставка увеличилась впервые с июня, когда она составляла 7,51%. В июле показатель падал до 7,28%, тем самым обновив исторический минимум (7,4%).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре выросла впервые с июня

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре выросла впервые с июня, достигнув отметки в 7,32% годовых, следует из материалов Банка России. В июне средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ находилась на отметке в 7,51% годовых, обогнав майский показатель в 7,4%.
РИА Новостивчера в 09:20
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РИА Новости

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре выросла впервые с июня

РИА Новостивчера в 09:20
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В России впервые с июня выросла средняя ставка по ипотеке

Эхо Москвывчера в 14:32
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Средняя ставка по ипотеке в России выросла впервые с июня

МИР 24вчера в 11:23
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Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре возобновила рост

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