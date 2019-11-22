Финансы
Капитал страныСредняя ставка по рублевым вкладам достигла десятилетнего минимума
Во второй половине ноября 2019 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам достигла своего исторического минимума за последние десять лет: этот показатель опустился до 6,03%.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБКвчера в 04:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество
Перемещения автомобилей в ЦФО отследят
Власти Москвы запустят систему по контролю проезда транспортных средств на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Политика
Россия выразила Токио озабоченность из-за военного союза Японии и США
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что военно-политический союз Японии и США станет одной из главных тем предстоящего визита министра иностранных дел Японии в Москву.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла уже два опасных астероида за последние три месяца, размер одного из которых сопоставим с Челябинским метеоритом, сообщает в пятницу госкорпорация.
Происшествия
В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении
В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Шоу-бизнес
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы.
Авто
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Происшествия
Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
Политика
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
Происшествия
В Красноярском крае опрокинулся автобус
Автобус опрокинулся в Енисейском районе Красноярского края, четыре человека пострадали.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Общество
Производство российского электрокара Zetta планируют начать в I квартале 2020 года
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
В России предложили отправить Украине «посылочку из унитазов»
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал обвинение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования.
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Компания «Газпром газораспределение», дочерняя компания «Газпрома», продаст 850,59 млн акций газового холдинга на Московской бирже, говорится материалах «Газпрома».
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
Происшествия
Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии
Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.