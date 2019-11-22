с чего всё началось

Во второй половине ноября 2019 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам достигла своего исторического минимума за последние десять лет: этот показатель опустился до 6,03%.

Общество Перемещения автомобилей в ЦФО отследят Власти Москвы запустят систему по контролю проезда транспортных средств на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).

Политика Россия выразила Токио озабоченность из-за военного союза Японии и США Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что военно-политический союз Японии и США станет одной из главных тем предстоящего визита министра иностранных дел Японии в Москву.

Происшествия В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Спорт Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.

Фигурное катание Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Космос «Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида Система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла уже два опасных астероида за последние три месяца, размер одного из которых сопоставим с Челябинским метеоритом, сообщает в пятницу госкорпорация.

Происшествия В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Теннис Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

Общество Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение 21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Политика В России предложили отправить Украине «посылочку из унитазов» Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал обвинение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования.