с чего всё началось

Во второй половине ноября 2019 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам достигла своего исторического минимума за последние десять лет: этот показатель опустился до 6,03%.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Экономика МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн.

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).

Общество В Башкирии ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах Власти Башкирии законодательно ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах, чтобы люди не спились, а культурно отдыхали в кругу семьи.

Общество Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.