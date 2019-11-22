Финансы

СаминвесторСаминвесторСредняя ставка по вкладам обновила исторический минимум

Во II декаду ноября 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10-ти крупнейших по объёму привлечённых частных вкладов банках опустилась до 6,03% годовых, что является историческим минимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
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