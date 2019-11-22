с чего всё началось

Во II декаду ноября 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10-ти крупнейших по объёму привлечённых частных вкладов банках опустилась до 6,03% годовых, что является историческим минимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Политика Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.

Футбол Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

Экономика Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика Жириновский предложил расширить границы самообороны «Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.

Общество Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.