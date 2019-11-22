Финансы
СаминвесторСредняя ставка по вкладам обновила исторический минимум
Во II декаду ноября 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10-ти крупнейших по объёму привлечённых частных вкладов банках опустилась до 6,03% годовых, что является историческим минимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.
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Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБК22 ноября в 04:41
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Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума
Forbes22 ноября в 05:53
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