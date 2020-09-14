Финансы
TatCenterСредняя ставка по вкладам снизилась до 4,406%
В третьей декаде декабря ставка составляла 6,011%, теперь — снизилась до 4, 406%. По данным аналитиков, кредитные ставки в российских банках в 2,4 раза превышают доходность по вкладам.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
В России ставки по вкаладам снизились до исторических минимумов
Санкт-Петербургские ведомости14 сентября в 04:27
Автоматически обработано 7413 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Происшествия
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
Газета.Ru вчера в 17:31
Политика
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
«Поскольку формат визита был существенно урезан и изменён по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита», — цитирует РИА Новости Пескова.
CT news вчера в 10:01
Общество
В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт
В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
RT на русском вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Модель Анастасия Решетова заявила о своей непричастности к расставанию экс-возлюбленного Тимати с его бывшей спутницей Аленой Шишковой.
iReactor вчера в 05:38
Общество
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Гости из ближнего зарубежья помыли обувь в роднике со святой водой. Инцидент они сняли на видео и выложили в соцсети.
Anews вчера в 01:44
Происшествия
В Турции за избиение медсестры арестовали трех гражданок России
REGNUM вчера в 21:21
Хоккей
«Айлендерс» в овертайме обыграл «Тампу» и сократил отставание в серии
Спорт-Экспресс вчера в 23:57
Политика
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Председатель Госдумы Вячеслав Володини предложил Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову смотреть трансляции пленарных заседаний из своих кабинетов.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Кино
HBO Max заказал комедийный сериал про пиратов от Тайки Вайтити
Игромания.ру вчера в 13:34
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США
Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек воздушное пространство республики.
Российская газета вчера в 22:50
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 20:28
Гаджеты
Apple представила новые смарт-часы и iPad
Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad.
RT на русском вчера в 14:21
Политика
Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском вчера в 21:45
Общество
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru вчера в 06:41
Политика
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными.
РИА Новости вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы
Константин и Ксения сочетались браком в прошлом году. Свадьба стала на самом деле провокационной. Яркое мероприятие обсуждают до сих пор.
Evo-rus.com 13 сентября в 09:14
Политика
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета вчера в 19:07
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТ вчера в 15:31
Футбол
«Краснодар» в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с ПАОКом
В решающем раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в котором будет определен участник группового турнира главного клубного турнира Европы, ФК "Краснодар" встретится с ПАОКом.
Российская газета вчера в 15:58
Гаджеты
Обновленный HP OMEN 30L получил графику NVIDIA GeForce RTX 30-й серии
Компания HP пополнила ассортимент игровых десктопов обновленной моделью OMEN 30L, которая может похвастаться графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 30-й серии на базе архитектуры Ampere – GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070.
Megaobzor.com вчера в 17:09
Политика
При ракетном ударе по югу Израиля пострадали шесть человек
В результате ракетного удара из сектора Газа по югу Израиля пострадали шесть человек. Об этом сообщает во вторник телеканал RT.
Парламентская газета вчера в 15:23
Политика
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости вчера в 18:03
Авто
GMC официально представит электрический Hummer 20 октября
Компания держит детали в секрете, но как стало известно изданию speedme.ru, первой новинкой в возрожденной линейке Hummer будет электрический пикап мощностью 1000 л.с и 15 574 Нм крутящего момента.
SpeedMe вчера в 08:27
Космос
Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
Ведомости вчера в 07:57
Экономика
Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости вчера в 18:27
Общество
В России предложили ввести продуктовые карточки
Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия
Вдова убитого в драке на Старом базаре барнаульца встретилась с участницей конфликта
Вдова Павла Рохлова рассказала в Instagram, что побывала на очной ставке с одной из участниц драки, в которой погиб ее муж Павел.
Алтапресс вчера в 23:46
Транспорт
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru 14 сентября в 15:01
Экономика
Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков
По оценке бизнеса, мера приведет к росту платежей на 90 млрд руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Авто
Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения
Важным улучшением модели четвертого поколения стал максимально расширенный набор систем и ассистентов безопасности, а также наличие опции по открытию авто со смартфона, который можно использовать в качестве цифрового ключа с радиусом действия до 15 метров - для этого достаточно установить на гаджет специальное приложение Hyundai's Digital Key.
Новые автомобили вчера в 21:43