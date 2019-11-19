с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Транспорт Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Политика Патрушев не исключил изменений в военной доктрине РФ В России могут быть внесены коррективы в военную доктрину, заявил 22 ноября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после совещания с главой государства Владимиром Путиным.

Здоровье Малышева назвала первые признаки рака мозга Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале рассказала, какие признаки указывают на развитие рака мозга.

Происшествия Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Общество Шоу Victoria’s Secret официально отменили В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.

Политика Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей При внесении изменений в порядок медосмотра водителей учли не все, но за данной инициативой стоит абсолютно благая цель — борьба с гибелью людей на дорогах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Общество Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.

Общество Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.

Финансы Спрос российских банков на евро достиг годового максимума В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.