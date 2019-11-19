Финансы

РБКРБКСредняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте
 ЦБ.
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