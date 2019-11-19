Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСтавка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года (начиная с этого года ведется статистика), отметил Forbes.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
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