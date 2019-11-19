с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года (начиная с этого года ведется статистика), отметил Forbes.

Происшествия Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин призвал закрепить динамичный рост экономики В течение ближайших трех лет властям необходимо приложить усилия, чтобы не только закрепить положительные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост устойчивым и динамичным, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Общество В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.

Экономика ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн руб. в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко.

Общество ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Политика В зарубежных тюрьмах находятся около 6 тыс. россиян, сообщили в МИД РФ "Порядка 6 тыс. россиян с различным процессуальным статусом – и обвиняемые, и осужденные, и подозреваемые – содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", – сказал Голубовский на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.

Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Общество Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».