Финансы
РБКСредняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.
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Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Общество
Минтранс обсудит с гендиректором «Победы» проблему повреждения шасси
Минтранс РФ обсудит с генеральным директором авиакомпании "Победа" Андреем Калмыковым качество осмотра взлетно-посадочных полос и проблему повреждения шасси, сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Происшествия
Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео
Танкер «Делфи», который ранее сорвало с якоря вблизи Одессы, штормом выбросило на берег.
Политика
Путин призвал расширить линейку беспилотников и лазерных систем
"Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Происшествия
Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео
Футбол
Определились пары стыковых матчей Лиги Наций
Еще четыре команды получат заветные путевки на первенство континента, посредством стыковых матчей Лиги наций.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Гаджеты
Наушники Surface Earbuds выйдут в будущем году
Компания Microsoft отложила выпуск беспроводных наушников Surface Earbuds, которые анонсировали в начале октября.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейская компания KIA представила на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Происшествия
У саратовца из глаза достали трехсантиметрового червя
Врачи в Подмосковье достали из глаза жителя Саратова трехсантиметрового червя.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию
Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».