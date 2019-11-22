Финансы

РБКРБКСредняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.
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Средняя ставка по вкладам в РФ достигла минимума с 2009 года

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Ставки по вкладам побили исторический минимум. Они слегка покрывают официальную инфляцию

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В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
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Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.
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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

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