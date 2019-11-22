Финансы

РБКРБКСредняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.
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Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАСС02:59

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

РБК04:41

Ставки по вкладам побили исторический минимум. Они слегка покрывают официальную инфляцию

Фонтанка.Ру04:58

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Rambler News Service03:15

В крупнейших банках ставка по рублевым вкладам снизилась почти до 6%

Аргументы и Факты04:35

Банки снизили максимальную ставку по рублевым вкладам

ГЛАС.RU03:12

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 во 2-й декаде ноября снизилась до 6,03%

Финмаркет03:23
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Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна

В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Вести.Ru 02:01
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Армия и оружие

СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки

Московский Комсомолец вчера в 16:18
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru вчера в 04:15
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.
РИА Новости 02:43
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 03:15
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии

Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
РБК 05:25
Общество

Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле

Многолюдно накануне было в Екатеринском зале Кремля, где президент вручал высшие госнаграды.
Пятый канал вчера в 23:52
Экономика

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Культура

Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»

Lenta.ru 05:11
Политика

ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей

Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Госновости вчера в 08:50
Транспорт

Владимир Путин проехал по Московскому центральному диаметру

Московские центральные диаметры позволят пассажирам сократить время в пути из столицы в Подмосковье.
Говорит Москва вчера в 06:25
Происшествия

Подростки сбили полицейского в Подмосковье

Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони.
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес

Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот

В ходе которого Меган Маркл и принц Гарри несколько раз нарушили королевский этикет.
Новая Кубань 03:38
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Российская газета вчера в 17:28
Происшествия

Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 05:56
Политика

Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
RT на русском 05:23
Общество

«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»

«Яндекс» и группа «Рики» (владелец бренда «Смешарики») подписали контракт на перезапуск мультсериала, сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
Ведомости 02:46
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
РБК 05:03
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 20 ноября в 21:22
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
REGNUM 05:11
Экономика

Действия властей назвали опасными для зеленой энергетики в России

В настоящее время станции возобновляемой энергетики строятся в России по договорам предоставления мощности.
Lenta.ru 05:21
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