Финансы

РБКРБКСредняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
РБКвчера в 04:41

Подробнее о событии

Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум

Ведомостивчера в 06:38

Изменения по вкладам за неделю

Банки.ру02:30

Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума

Коммерсантъвчера в 10:02

Средняя ставка по вкладам в России достигла минимума за десять лет

Эхо Москвы04:00

Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума

Forbesвчера в 05:53

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

РБКвчера в 04:41

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАССвчера в 02:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Российская газета 09:29
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на «прямой линии», а решать их самостоятельно.
Ведомости 07:30
Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ вчера в 14:55
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника

В Космических войсках Воздушно-космических сил (ВКС) России заявили, что с орбиты сошёл выработавший свой ресурс космический аппарат «Космос-2422».
RT на русском 08:43
Политика

Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах

Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Коммерсантъ 09:28
Культура

Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы

РЕН ТВ 21 ноября в 16:32
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

В студии артист рассказал о борьбе с вернувшимся раком. Примерно год назад знаменитости раскрыли правду о своем здоровье.
OAnews вчера в 11:54
Политика

Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru 01:25
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Политика

Лавров и глава МИД Китая обсудили проблемы мировой торговли

В свою очередь глава МИД Китая отметил, что динамика сотрудничества стран во всех сферах очень высокая, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:52
Технологии

Названы наиболее опасные приложения для смартфонов

Существует также отдельная категория приложений, мимикрирующие под полезные программы, но пытающиеся получить доступ к якобы не нужным им данным или посторонним функциям смартфона.
Татар-информ 21 ноября в 14:36
Экономика

Минэкономразвития не станет менять прогноз по росту ВВП

Об ускорении роста ВВП в октябре, как писал News.ru, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
News.ru 05:59
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Происшествия

В Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата

Неизвестный водитель тюнингованной «Лады Приоры» открыл огонь из автомата на Московском проспекте.
Gazeta.SPb 08:49
Общество

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Происшествия

Искрящийся во время посадки пассажирский самолет попал на видео

В аэропорту Боготы, Колумбия, совершил экстренную посадку самолет венесуэльской авиакомпании Avior Airlines.
ТК Звезда 08:11
Происшествия

Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Lenta.ru 08:39
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Политика

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК 09:30
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:25
Здоровье

Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru 21 ноября в 07:18
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
REGNUM вчера в 19:23
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное