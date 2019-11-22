с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Политика Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Технологии Названы наиболее опасные приложения для смартфонов Существует также отдельная категория приложений, мимикрирующие под полезные программы, но пытающиеся получить доступ к якобы не нужным им данным или посторонним функциям смартфона.

Происшествия Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.