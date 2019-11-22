Финансы
РБКСредняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБКвчера в 04:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на «прямой линии», а решать их самостоятельно.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
В Космических войсках Воздушно-космических сил (ВКС) России заявили, что с орбиты сошёл выработавший свой ресурс космический аппарат «Космос-2422».
Политика
Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Культура
Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
В студии артист рассказал о борьбе с вернувшимся раком. Примерно год назад знаменитости раскрыли правду о своем здоровье.
Политика
Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили проблемы мировой торговли
В свою очередь глава МИД Китая отметил, что динамика сотрудничества стран во всех сферах очень высокая, передает ТАСС.
Технологии
Названы наиболее опасные приложения для смартфонов
Существует также отдельная категория приложений, мимикрирующие под полезные программы, но пытающиеся получить доступ к якобы не нужным им данным или посторонним функциям смартфона.
Экономика
Минэкономразвития не станет менять прогноз по росту ВВП
Об ускорении роста ВВП в октябре, как писал News.ru, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Происшествия
В Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата
Неизвестный водитель тюнингованной «Лады Приоры» открыл огонь из автомата на Московском проспекте.
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Происшествия
Искрящийся во время посадки пассажирский самолет попал на видео
В аэропорту Боготы, Колумбия, совершил экстренную посадку самолет венесуэльской авиакомпании Avior Airlines.
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.