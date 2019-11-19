Финансы

РБКРБКСредняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России. Более ранние данные регулятор не публикует.
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Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум

Ведомости06:38

Средняя ставка по вкладам в РФ достигла минимума с 2009 года

News.ru06:04

Вклад получил крышу

Российская газета19 ноября в 10:43

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

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Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАСС02:59

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам упала до рекордно низкого уровня

Банки.ру03:12

Ставки по вкладам побили исторический минимум. Они слегка покрывают официальную инфляцию

Фонтанка.Ру04:58
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

В Кремле ознакомились и шокированы фотографиями, на которых, по утверждению СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» жестоко убивают мужчину в Сирии.
Коммерсантъ 06:42
Футбол

Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
РИА Новости 06:37
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Спорт

Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу

В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.
Советский спорт 05:16
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:38
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
RT на русском вчера в 06:14
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Смертельное селфи: раскрыта причина столкновения самолетов ВВС США

МИР 24 04:37
Происшествия

Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 05:56
Общество

У погибших в карельском Сегеже птиц выявили инфекционное заболевание

REGNUM 07:06
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском 06:27
Армия и оружие

Италия реализовывает амбиции Муссолини, помогая террористам ПНС Ливии

ФАН вчера в 05:08
Общество

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
Наука

В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни

Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Популярная механика 20 ноября в 03:59
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

REGNUM 04:05
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Армия и оружие

Путин призвал создать государственную программу вооружений

В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
Expert.ru 07:00
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
РЕН ТВ 06:09
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 06:36
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости вчера в 21:23
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Происшествия

Арестован экс-руководитель УМВД по Тюменской области

REGNUM 06:37
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Футбол

Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Чемпионат 00:30
Космос

«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики

Популярная механика 20 ноября в 12:16
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