с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам в России во второй декаде ноября снизилась до 6,03%. Такое низкое значение ставки зафиксировано впервые с 2009 года, следует из материалов Центробанка.

Средняя ставка по вкладам в России достигла минимума за 10 лет

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Политика Жириновский предложил расширить границы самообороны «Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.

Музыка Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.

Происшествия В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов.

Общество Аномальное тепло вернется в регионы России По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, теплая погода установится уже в середине недели.

Политика Медведев уволил главу Российского экологического оператора Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.

Политика МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.

Авто Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Политика Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян Сенатор Линдси Грэм сообщил, что заблокировал голосование Сената по резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома из опасения ухудшить отношения США и Турции.