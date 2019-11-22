Финансы

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-ЗападСредняя ставка по вкладам в России достигла минимума за 10 лет

Средняя максимальная ставка по вкладам в России во второй декаде ноября снизилась до 6,03%. Такое низкое значение ставки зафиксировано впервые с 2009 года, следует из материалов Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
РБК22 ноября в 04:41

Подробнее о событии

Ставка с нагрузкой

Коммерсантъ05:59

Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума

Forbes22 ноября в 05:53

Изменения по вкладам за неделю

Банки.рувчера в 02:30

Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум

Ведомости22 ноября в 06:38

Средняя ставка по вкладам в России достигла минимума за десять лет

Эхо Москвывчера в 04:00

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

РБК22 ноября в 04:41

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАСС22 ноября в 02:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости 14:18
Общество

Гололед прогнозируется на территории десяти районов Сахалина

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
АСТВ 16:20
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Шоу-бизнес

Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах

Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Актуальные Новости 10:44
Политика

В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Российская газета 04:20
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru 13:43
Автоспорт

Грожан готовится к гонке в Абу-Даби… катаясь на лыжах

Гонщики Формулы 1 могут использовать разные методики тренировок, но обычно, готовясь к очередному Гран При, они стараются получше адаптироваться к условиям, в которых он пройдёт.
F1news.ru 08:02
Политика

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Политика

Украинская экономика проходит процесс саморазрушения

Андрей Головачев, являющийся политическим экспертом, написал статью, в которой рассказал о факторах, которые привели экономику Украины к саморазрушению.
ГЛАС.RU 16:30
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Коммерсантъ 16:56
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС 16:39
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Космос

В РАН предложили отправить в космос «Спектр-М» на «Ангаре-А5В»

Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.
РИА Новости 19:07
Политика

WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии

WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.
РИА Новости 10:45
Происшествия

Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме

Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.
РБК 07:03
Происшествия

Число погибших в наводнении на юге Франции достигло четырех человек

ТАСС 12:40
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

Вести.Ru 10:06
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Происшествия

Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП

Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
Московский Комсомолец 11:22
Футбол

Канте объяснил свое решение не переходить в «ПСЖ»

Отчетливо понимал, что мне хорошо в «Челси». Решение не переходить в «ПСЖ» было принято по спортивным причинам.
Sportbox.RU 18:20
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости 00:00
Политика

Бывший террорист ИГ назвал ручного журналиста Ходорковского коллегой

NewInform 18:13
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Lenta.ru 14:03
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Общество

Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши

Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
Live24 04:27
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Футбол

Азар считает, что Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории

Если продолжит прогрессировать, станет одним из лучших игроков в истории Когда был молодым, то я являлся очень хорошим игроком.
Спорт-Экспресс 19:09
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Гаджеты

Вместо NVLink и SLI. Nvidia реализовала в драйверах режим CFR, позволяющий использовать в играх несколько GPU одновременно

iXBT.com 14:22
Происшествия

Курильчанка нечаянно убила своего сожителя

Курильчанку заключили под стражу.
АСТВ 19:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное