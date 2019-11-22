с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам в России во второй декаде ноября снизилась до 6,03%. Такое низкое значение ставки зафиксировано впервые с 2009 года, следует из материалов Центробанка.

Средняя ставка по вкладам в России достигла минимума за 10 лет

Общество Гололед прогнозируется на территории десяти районов Сахалина Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Автоспорт Грожан готовится к гонке в Абу-Даби… катаясь на лыжах Гонщики Формулы 1 могут использовать разные методики тренировок, но обычно, готовясь к очередному Гран При, они стараются получше адаптироваться к условиям, в которых он пройдёт.

Политика Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.

Политика Украинская экономика проходит процесс саморазрушения Андрей Головачев, являющийся политическим экспертом, написал статью, в которой рассказал о факторах, которые привели экономику Украины к саморазрушению.

Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».

Космос В РАН предложили отправить в космос «Спектр-М» на «Ангаре-А5В» Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.

Происшествия Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.

Экономика Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.

Общество Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.