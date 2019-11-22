Финансы
Эксперт Северо-ЗападСредняя ставка по вкладам в России достигла минимума за 10 лет
Средняя максимальная ставка по вкладам в России во второй декаде ноября снизилась до 6,03%. Такое низкое значение ставки зафиксировано впервые с 2009 года, следует из материалов Центробанка.
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Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБК22 ноября в 04:41
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Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума
Forbes22 ноября в 05:53
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