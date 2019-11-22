с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам в России во второй декаде ноября снизилась до 6,03%. Такое низкое значение ставки зафиксировано впервые с 2009 года, следует из материалов Центробанка.

Средняя ставка по вкладам в России достигла минимума за 10 лет

Армия и оружие Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Экономика Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Космос Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Шоу-бизнес Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.