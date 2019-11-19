Финансы

RT на русскомRT на русскомСредняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года, более ранние данные регулятор не публикует. Как отмечается, в первой декаде показатель составил 6,17%.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
РБК04:41

Подробнее о событии

Максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 6,03%

Газета.Ru10:15

22 ноября. Главное за минуту

Банки.ру12:00

Ставки вкладов крупнейших российских банков обновили исторический минимум

Эхо Москвы09:31

Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума

Коммерсантъ10:02

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

РБК04:41

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАСС02:59

Вклад получил крышу

Российская газета19 ноября в 10:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Юмашев рассказал, как Примаков пытался уволить Путина из ФСБ

"Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал".
REGNUM 11:46
Общество

Немецкий детектив собрался в Гаагу на суд по делу MH17

На открытый судебный процесс в Гаагу по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. в качестве свидетеля засобирался частный немецкий детектив Йозеф Реш.
Утро.ru вчера в 11:50
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

RT на русском 11:04
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

RT на русском 06:27
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
РБК 10:40
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Экономика

Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам

Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Life.ru 20 ноября в 16:40
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
РБК 05:11
Политика

Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Происшествия

МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»

В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
Дождь 10:33
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Общество

Россиянин Бурков заявил в суде в США о своей невиновности

Взгляд.ру 09:59
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости вчера в 21:23
Игры

Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam

News.ru вчера в 03:17
Кино

Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru 01:54
Культура

Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова

РИА Новости 06:30
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе

Культуромания 11:16
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 09:01
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
ТАСС вчера в 12:25
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости 06:25
Спорт

Руководство российской легкой атлетики отстранили из-за допинга

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
РБК вчера в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное