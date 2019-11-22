Финансы

RT на русскомRT на русскомСредняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года, более ранние данные регулятор не публикует. Как отмечается, в первой декаде показатель составил 6,17%.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
РБКвчера в 04:41

Подробнее о событии

Средняя ставка по вкладам в России достигла минимума за десять лет

Эхо Москвы04:00

Изменения по вкладам за неделю

Банки.ру02:30

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАССвчера в 02:59

Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум

Ведомостивчера в 06:38

Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума

Forbesвчера в 05:53

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

РБКвчера в 04:41

Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума

Коммерсантъвчера в 10:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Происшествия

Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Интерфакс 10:22
Космос

Бур миссии InSight вновь заработал

N+1 02:43
Футбол

Динамо — Ростов 2:1

Газета.Ru 10:35
Политика

Путин обсудил с митрополитом Корнилием переселение старообрядцев

Президент встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.
Российская газета 10:40
Общество

Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году

Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 10:05
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:42
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:25
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Происшествия

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.
Lenta.ru 06:31
Политика

Путин поблагодарил «Единую Россию» за содержательную работу

ПолитРоссия 07:08
Спорт

Ужас в легкой атлетике может лишить нас Олимпиады 2020 в Токио

На этой неделе международная федерация Легкой атлетики (ИААФ) отстранила все руководство российской федерации (ВФЛА) вместе с руководителем - Дмитрием Шляхтиным.
Комсомольская правда вчера в 09:21
Общество

Азовское море отступило от берега на 100 метров

Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Московский Комсомолец 05:29
Политика

Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов

Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.
Вести.Ru 10:46
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБК 21 ноября в 23:00
Происшествия

В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
Экономика

Дитрих: возможность выплаты компенсаций авиакомпаниям за керосин в 2019 году сохраняется

Возможность начать выплату компенсаций авиакомпаниям за дорогой керосин в 2019 году сохраняется - Дитрих.
ТАСС 10:04
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль вчера в 07:06
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Экономика

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Коммерсантъ 21 ноября в 18:56
Здоровье

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru вчера в 16:48
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service вчера в 13:51
Теннис

Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой

Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 08:40
Авто

В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»

С января по сентябрь в России продано около 700 тысяч оснащенных автоматической трансмиссией новых легковушек.
МедиаПоток 21 ноября в 09:31
Происшествия

В Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата

Неизвестный водитель тюнингованной «Лады Приоры» открыл огонь из автомата на Московском проспекте.
Gazeta.SPb 08:49
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала дом в Лондоне

Виктория признается, что сейчас дома достаточно холодно, так как в Лондоне стоит промозглая погода.
StarHit.ru вчера в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное