Финансы
RT на русскомСредняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года, более ранние данные регулятор не публикует. Как отмечается, в первой декаде показатель составил 6,17%.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБКвчера в 04:41
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