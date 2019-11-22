с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года, более ранние данные регулятор не публикует. Как отмечается, в первой декаде показатель составил 6,17%.

Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

Общество Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Происшествия Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.

Общество Азовское море отступило от берега на 100 метров Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.

Политика Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Экономика Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.