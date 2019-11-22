Финансы

СаминвесторСаминвесторСредняя ставка по вкладам обновила исторический минимум

Во II декаду ноября 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10-ти крупнейших по объёму привлечённых частных вкладов банках опустилась до 6,03% годовых, что является историческим минимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
РБК22 ноября в 04:41

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Ставка с нагрузкой

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Средняя ставка по вкладам в России достигла минимума за десять лет

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Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации

Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
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В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

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РИА Новости вчера в 23:11
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Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

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Транспорт

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Интерфакс вчера в 22:07
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru 23 ноября в 18:01
Происшествия

В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников

В кадетском корпусе Тувы семь воспитанников попали в больницу с отравлением.
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Музыка

Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным

Певец и композитор Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" прокомментировал результаты Детского Евровидения, раскритиковав при этом правила международного конкурса.
РИА Новости вчера в 18:22
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Гаджеты

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Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке поделился первым тизером смартфона Realme X50 5G, который должен составить конкуренцию Redmi K30 и Redmi K30 Pro.
iXBT.com вчера в 23:27
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Минздрав раскрыл сроки изменения правил медосмотра для водителей

Минздрав раскрыл сроки изменения правил медосмотра для водителей. Новый порядок будет введен с 1 июля 2020-го года — сообщает РБК .
Медиа-Центр 35media.ru 22 ноября в 13:47
Общество

Названы профессии с самой высокой конкуренцией в России

Творческие профессии оказались одними из самых суровых в плане конкуренции, рассказали в понедельник, 25 ноября, эксперты из Академии труда и социальных отношений.
Вечерняя Москва вчера в 23:52
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
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Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Общество

Восемь офицеров ГРУ обвинили в отравлении болгарского бизнесмена

Исследователи сравнили фотографии предполагаемых сотрудников ГРУ, которые подавали на визу, с "российскими базами данных".
Утро.ru вчера в 04:37
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют оттепель в Москве в середине недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели прогнозируется оттепель — потепление до +2 °С.
RT на русском вчера в 23:30
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
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Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками

Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.
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Второе место на «Детском Евровидении» занял Ержан Максим из Казахстана

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Общество

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
RT на русском 00:49
Общество

Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
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Общество

«Автодор» сформировал пул подрядчиков для трассы Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» сформировала основной пул подрядчиков для строительства скоростной трассы Москва — Казань, сообщил глава компании Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.
Республика Татарстан 00:30
Происшествия

В центре Сухума произошла перестрелка, есть погибшие

РИА Новости 22 ноября в 08:17
Общество

За что святой Иоанн Милостивый прозван милостивым

Святой не хотел, но подчинился и переехал жить в Александрию.
Милосердие.ru вчера в 16:10
Авто

Компания Chery объявила, когда выпустит кроссовер Exeed в России

Китайский автопроизводитель Chery объявил, когда намерен выпустить в России кроссовер Exeed TXL.
iReactor 23 ноября в 02:44
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