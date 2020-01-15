Финансы
КомпанияСредняя максимальная ставка по банковским вкладам достигла минимума
Средняя максимальная ставка по банковским вкладам обновила исторический минимум. Этот показатель в десяти крупнейших российских банках впервые упал ниже 6%, сообщил ЦБ. По данным регулятора, средняя максимальная ставка составила 5,927%.
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Армия и оружие
Пентагон заказал гиперзвуковое оружие для сухопутных войск
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заказало у оборонного концерна Lockheed Martin создание гиперзвуковых ракет для Сухопутных войск.
Общество
Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина
Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год.
Кино
В сети появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»
Коллин Треворроу не стал режиссером девятого эпизода из-за творческих разногласий.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке.
Политика
В Госдуме обвинили США в применении климатического оружия
Депутат напомнил, что США использовали климатическое оружие еще во времена Вьетнамской войны, и «продолжают применять его сегодня, несмотря на международные запреты».
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Политика
Депутат назвал отставку правительства переходом власти на национальный уровень
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал отставку правительства России.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Экономика
В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности
Увеличение состава продовольственной корзины в РФ является базовым шагом к снижению уровня бедности, оно повлечет за собой повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Энергетика
Беларусь направила запрос Казахстану на поставку нефти
Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.
Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Футбол
«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Милан» одержал крупную победу над клубом СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Космос
«В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад»
Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Напомним, что обвинения в сторону Авербуха выдвинула продюсер певца Яна Рудковская.
Политика
Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением
На внеочередном заседании Совета Думы в среду с участием кандидата в премьеры РФ Михаила Мишустина депутаты не затрагивали тему состава нового правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Хоккей
Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас
Происшествия
Число жертв взрыва на испанском химзаводе выросло до трех
Футбол
Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
Пять футболистов английского "Ливерпуля" вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Футбол
«Монако» — «ПСЖ»: Головин начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы "Монако" и "Пари Сен-Жермен" определились со стартовыми составами на матч 15-го тура французской Лиги 1.