Финансы

КомпанияКомпанияСредняя максимальная ставка по банковским вкладам достигла минимума

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам обновила исторический минимум. Этот показатель в десяти крупнейших российских банках впервые упал ниже 6%, сообщил ЦБ. По данным регулятора, средняя максимальная ставка составила 5,927%.
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с чего всё началось
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует
 из данных Центробанка.
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