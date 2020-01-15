Финансы
РБКСредняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка. Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
Путин объявил о введении доплаты классным руководителям
С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Здоровье
В Карелии появится Центр поддержки сопровождения пациентов
Центр сопровождения пациентов, направленных на операции в медицинские центры за пределами региона, создадут в Карелии в 2020 году.
Политика
Кудрин заявил о необходимости определения оснований отставки премьера
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменении Конституции России нужно чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Армия и оружие
Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года
Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Политика
Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире
В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Футбол
Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили 4% от выручки
Доходы, полученные в 2018 году клубами высшего дивизиона российского футбола - Российской премьер-лиги (РПЛ) - от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, а также протесты в Иране и происшествие со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний.
Авто
В «АвтоВАЗе» дали старт продажам обновленного внедорожника Lada 4x4
Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж обновленного отечественного внедорожника Lada 4x4, получившего современный интерьер.
Общество
В Южно-Курильске представили нового руководителя местной ЦРБ
Политика
Мутко объяснил отставку правительства
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Гаджеты
Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Политика
Меркель призвала Европу к самостоятельности
По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Культура
В Париже пройдёт выставка картин Бритни Спирс
Происшествия
Двух сахалинцев задержали за контрабанду наркотиков
Сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали двоих сахалинцев.
Общество
Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Происшествия
Мэр города в Приангарье рассказал, как спас мужчину от самоубийства
Мэр города Шелехов в Иркутской области Сергей Липин рассказал, как спас селянина, пытавшегося покончить с собой напротив здания местной администрации.
Кино
Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»
Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Происшествия
СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому
"Следствие ужесточило бизнесмену Бойко-Великому обвинение, добавив ему еще один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которая была осуществлена фигурантами дела при оформлении семи невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.", - сказал собеседник агентства.
Политика
Особое мнение: Александр Проханов
Александр Проханов был сегодня гостем нашей студии.