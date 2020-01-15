с чего всё началось

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка. Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов.

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

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Политика Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию Американские СМИ в среду, 15 января, начали комментировать инициативы президента России Владимира Путина по изменению Конституции, озвученные во время послания Федеральному собранию.

Политика Госдеп отреагировал на отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».

Общество Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

Происшествия Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.

Политика Путин предложил поправки в Конституцию России Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию предложил поправки в Конституцию.

Космос Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.

Кино Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда» Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.

Технологии Microsoft с сегодняшнего дня прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft во вторник прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Она не перестанет работать, просто отныне для нее не будут выпускать обновлений, что может повлечь за собой угрозы кибербезопасности.

Политика Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.

Экономика Добыча угля в Кузбассе по итогам 2019 года сократилась на 1,7% Объемы добычи угля в Кемеровской области, на предприятия которой приходится около 60% всей российской угледобычи, по итогам 2019 года снизились на 1,7%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

Футбол Чистая прибыль 700 европейских клубов в 2018 году составила €140 млн Чистая прибыль 700 клубов высших футбольных дивизионов Европы составила 140 миллионов евро в 2018 финансовом году, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Общество Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.