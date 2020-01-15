Финансы

РБКРБКСредняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка. Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов
 ЦБ.
Коммерсантъ05:44

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Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла исторического минимума

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