Финансы
РБКСредняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка. Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.Коммерсантъ05:44
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"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
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Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
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В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему
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В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК).
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Фирменное приложение Google Phone может получить функцию записи разговоров.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Здоровье
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Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар
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Политика
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На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.