с чего всё началось

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка. Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов.

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

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Общество Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК).

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