Финансы

РБКРБКСредняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка. Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов.
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с чего всё началось

Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил в среду Центробанк.
Ведомости05:19

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Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

РБК10:03

Ставки по вкладам в крупнейших российских банках достигли исторического минимума

Дождь07:20

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Forbes07:14

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла исторического минимума

Коммерсантъ05:44

Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых

Ведомости05:19

Максимальная ставка по вкладам обновила минимум

Rambler News Service04:43

ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

Известия04:42
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Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
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Мутко объяснил отставку правительства

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The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
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Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
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Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру вчера в 07:29
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году

Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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Общество

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Политика

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Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
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Политика

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В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию

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ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.
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Хоккей

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Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем считает, что его партнер по команде российский форвард Александр Овечкин подпишет новый контракт с клубом 2 июля.
РИА Новости 02:50
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

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Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Политика

Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
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Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
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Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
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ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

Всех поставщиков смартфонов, включая Apple в ЕС хотят заставить перейти на единую форму зарядки.
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Россию похвалили за борьбу с «зомби»

Глава американского инвестбанка JPMorgan Chase Якоб Френкель похвалил Россию и российский Центробанк за проводимую политику.
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Обращение Путина к Федеральному собранию в 2020 году. Главное

Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж».
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