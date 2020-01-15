Финансы
РБКСредняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка. Ставку рассчитывают по розничным депозитам по данным десяти российских банков, лидирующих по размеру портфелей вкладов.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил в среду Центробанк.Ведомости05:19
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Общество
В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию
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Экономика
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Хоккей
Бекстрем: Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля
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Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
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Политика
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На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
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Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»
Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Гаджеты
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Россию похвалили за борьбу с «зомби»
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Политика
Обращение Путина к Федеральному собранию в 2020 году. Главное
Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж».
Происшествия
Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина
Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.