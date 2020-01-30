с чего всё началось

Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года. В течение прошлого года банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб.

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

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Происшествия У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.