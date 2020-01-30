Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года. В течение прошлого года банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб.
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с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили
 в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.
Вести.Финанс30 января в 12:45

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Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Коммерсантъвчера в 04:27

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

РИА Новостивчера в 02:06

Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года

ТАСС30 января в 15:44

ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

Интерфаксвчера в 03:08

Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

URA.Ru30 января в 12:46

Средняя ставка по ипотечным кредитам упала до исторического минимума

Москва 2430 января в 13:22

Средняя ставка по ипотеке в РФ в декабре достигла исторического минимума в 9%

ПРАЙМ30 января в 11:27
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Футбол

«Барселона» купила полузащитника «Палмейраса» Фернандеса

Metaratings вчера в 15:14
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Собеседник вчера в 05:57
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Политика

Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
РИА Новости вчера в 23:31
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
Единоборства

Илунга Макабу завоевал чемпионский пояс WBC

Allboxing.ru вчера в 20:22
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

РБК вчера в 20:33
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК вчера в 19:28
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда вчера в 00:03
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.
Известия 00:49
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля.
Live24 30 января в 09:17
Армия и оружие

Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Газета.Ru вчера в 14:33
Авто

Nissan готовится к сокращениям и закрытию заводов

Новые автомобили 30 января в 09:19
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК вчера в 15:09
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

РБК 01:53
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 29 января в 09:22
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета вчера в 07:50
Происшествия

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
REGNUM вчера в 10:56
Киберспорт

Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла

Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
CyberSport.ru 30 января в 03:59
Космос

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 22:04
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
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