Экономика

ВедомостиВедомостиСредняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

Ипотечный портфель банков за год достиг 7,47 трлн руб. Среднегодовая ставка ипотеки, по подсчетам «Ведомостей», составила 9,87% годовых против 9,56% в 2018 г. Стоимость ипотеки достигла пика весной – 10,56% на 1 мая, но затем начала снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка.
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с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили
 в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.
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