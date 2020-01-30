с чего всё началось

Ипотечный портфель банков за год достиг 7,47 трлн руб. Среднегодовая ставка ипотеки, по подсчетам «Ведомостей», составила 9,87% годовых против 9,56% в 2018 г. Стоимость ипотеки достигла пика весной – 10,56% на 1 мая, но затем начала снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Общество Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.

Общество Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и кафе В документе за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится, что владельцы продуктовых магазинов, кафе и ресторанов отныне должны перейти на усиленный режим дезинфекции.

Общество Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Общество ВОЗ признала посылки из Китая безопасными Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.

Здоровье В Калмыкии выявлена вспышка африканской чумы свиней В районе поселка Южный в Калмыкии обнаружили очаг инфицирования африканской чумы свиней среди диких кабанов.