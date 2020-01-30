с чего всё началось

Ипотечный портфель банков за год достиг 7,47 трлн руб. Среднегодовая ставка ипотеки, по подсчетам «Ведомостей», составила 9,87% годовых против 9,56% в 2018 г. Стоимость ипотеки достигла пика весной – 10,56% на 1 мая, но затем начала снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка.

Политика Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Армия и оружие Курбанов: Ближний Восток переполняется антиамериканскими настроениями Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что для Соединенных Штатов настали трудные времена на Ближнем Востоке.

Общество Китайский коронавирус добрался до России Коронавирус подтвержден в двух регионах России Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Шоу-бизнес Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.