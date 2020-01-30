Экономика
ВедомостиСредняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
Ипотечный портфель банков за год достиг 7,47 трлн руб. Среднегодовая ставка ипотеки, по подсчетам «Ведомостей», составила 9,87% годовых против 9,56% в 2018 г. Стоимость ипотеки достигла пика весной – 10,56% на 1 мая, но затем начала снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка.
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с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.Вести.Финанс30 января в 12:45
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Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года
ТАСС30 января в 15:44
ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфаксвчера в 03:08
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