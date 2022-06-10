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Средняя стоимость галлона бензина в США впервые в истории превысила пять долларов

Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила $5 за галлон (3,78 литра).
Газета.Ru
Самые высокие цены на бензин в стране традиционно устанавливаются в штате Калифорния.
ТАСС
Дешевле всего топливо в Джорджии, Миссисипи и Арканзасе.
Говорит Москва
Ассоциация автомобилистов называет несколько факторов удорожания бензина.
РБК

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Средняя стоимость галлона бензина в США превысила $5
ИА Красная Веснавчера в 12:57
Средняя цена на бензин в США обновила исторический максимум, превысив $5
RT на русскомвчера в 03:54
Средняя стоимость бензина в США впервые превысила 5 долларов за галлон
ИА SM-News9 июня в 13:34
Средняя стоимость галлона бензина в США впервые в истории превысила пять долларов
Газета.Ruвчера в 17:18
Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон
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Стоимость бензина на АЗС в США превысила $5 за галлон
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Средняя стоимость галлона бензина в США впервые превысила 5 долларов
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