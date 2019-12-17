Экономика
Актуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год
Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Названа стоимость страхования жилья от ЧС. Это новая строчка в квитанциях ЖКХ
БИЗНЕС Onlineвчера в 05:00
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«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
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США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Экономика
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Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
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«Партизан» сыграет в товарищеском турнире среди российских команд
Сербский футбольный клуб "Партизан" примет участие в товарищеском турнире среди российских команд, который пройдет в феврале в Катаре, сообщил представитель пресс-службы "Матч ТВ".
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Володин подвел итоги работы Госдумы в осеннюю сессию
Госдума завершает свою работу в этом году - на финальном пленарном заседании сессии глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел главные итоги работы.
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В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Гаджеты
Nvidia представила монструозную платформу с 17 млрд транзисторов, GPU нового поколения и CPU с ядрами Cortex-A78
Компания Nvidia сегодня представила одну весьма любопытную новинку.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Шоу-бизнес
Сказка на льду: Татьяна Навка пообещала феерический новогодний мюзикл
Героев своего шоу Татьяна Навка всегда выбирает лично.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
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Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым
В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Общество
Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата
Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.
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