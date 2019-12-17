Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Свежая голова

Российская газетавчера в 17:55

Страхование жилья от ЧС будет стоить 430 рублей в год

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ВСС: новый порядок проведения техосмотра приведет к сокращению станций ТО

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Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

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Среднюю премию по страхованию жилья от ЧС в России оценили в 430 рублей в год

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Коммерсантъвчера в 08:31

Названа стоимость страхования жилья от ЧС. Это новая строчка в квитанциях ЖКХ

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:00
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Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
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Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

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«Партизан» сыграет в товарищеском турнире среди российских команд

Сербский футбольный клуб "Партизан" примет участие в товарищеском турнире среди российских команд, который пройдет в феврале в Катаре, сообщил представитель пресс-службы "Матч ТВ".
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