Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Свежая голова

Российская газета17:55

Страховщики назвали цифру в новой строчке ЕПД

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Страхование жилья от ЧС будет стоить 430 рублей в год

Туапсинские вести05:06

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

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Среднюю премию по страхованию жилья от ЧС в России оценили в 430 рублей в год

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Названа стоимость страхования жилья от ЧС. Это новая строчка в квитанциях ЖКХ

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:34, Ашберн
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