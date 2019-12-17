Экономика
Актуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год
Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Армия и оружие
На боевое дежурство в Алтайском крае заступил ракетный комплекс «Ярс»
Армия и оружие
Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии
Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены.
Авто
Глобальный Kia Optima стал полноприводным
Новая Kia Optima получила дизайн, созданный совместно со специалистами из центров компании в США, Корее и Европы.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Происшествия
Четверых участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе с Украиной
Четверо участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области задержаны в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной.
Политика
Sasapost (Египет): проложит ли глобальное потепление путь России к мировому господству? (Sasapost)
Пока большинство стран мира терпят огромный экономический и политический ущерб, Россия, вероятно, сможет избежать этих разрушительных последствий.
Гаджеты
Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01
Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
Космос
Метеор 2017 года был «пасущимся огненным шаром»
Команда исследователей из Университета Кертина в Австралии сообщает, что метеор, который пролетел по небу Австралии в 2017 году, был редким «пасущимся огненным шаром».
Кино
Новая внешность Киану Ривза удивила фанатов
Поклонники были удивлены изменениями во внешности Киану Ривза, так как уже привыкли видеть его худощавым и с растительностью на лице.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Общество
Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Об отношениях с Baring Vostok, претензиях ЦБ к «Восточному» и работе АСИ по защите бизнеса — в его интервью РБК.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Политика
РФ и КНР внесли в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к смягчению санкций против Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Гаджеты
Назван идеальный смартфон 2020 года
Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Армия и оружие
Модернизацию мощнейшей в мире пушки «Малка» завершат к концу года
Армия и оружие
Китай назвал Российский «Охотник» оружием «умного» беспилотного боя
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.