Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

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Кино Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын» Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.

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