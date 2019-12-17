Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Свежая голова

Российская газета17:55

Страховщики назвали цифру в новой строчке ЕПД

Коммерсантъ08:31

Названа стоимость страхования жилья от ЧС. Это новая строчка в квитанциях ЖКХ

БИЗНЕС Online05:00

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Актуальные Новости05:40

Среднюю премию по страхованию жилья от ЧС в России оценили в 430 рублей в год

Интерфакс05:17

Страхование жилья от ЧС будет стоить 430 рублей в год

Туапсинские вести05:06

ВСС: новый порядок проведения техосмотра приведет к сокращению станций ТО

Банки.ру07:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:33, Ашберн
Политика

Посольство США на Украине осудило насилие в ходе протестов в Киеве

REGNUM 16:59
Наука

Почему на деревьях вырастают «ледяные волосы» и при чем здесь грибы

Ледяные волосы образуются на территории между 45 и 55 градусами северной широты.
Популярная механика 12:14
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках

Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Стерлеград 08:55
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Автоновости дня вчера в 04:20
Шоу-бизнес

РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы

Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Вести Подмосковья 04:44
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Происшествия

Организатора теракта в метро Петербурга перевели в СИЗО пожестче

Мойка78 20:25
Гаджеты

Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01

Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
3DNews 09:50
Технологии

Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан

МИР 24 02:39
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Российская газета 06:08
Единоборства

Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245

Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
Sports.ru 15 декабря в 04:15
Баскетбол

«Зенит» проиграл дома «Маккаби» в матче Евролиги

Баскетболисты петербургского "Зенита" проиграли дома "Маккаби" из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 14:26
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Общество

МЧС предупредило о тумане в Москве

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
RT на русском 19:12
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.
РИА Новости 19:50
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва 11:09
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 15 декабря в 11:44
Космос

На Марсе найден обломок неопознанного корабля

Южный Федеральный 20:23
Футбол

В Лиге чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити»

Inc-news.ru вчера в 06:36
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
РИА Новости вчера в 08:33
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Шоу-бизнес

Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних

Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
РИА Новости вчера в 04:41
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль вчера в 16:01
Футбол

Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»

РИА Новости 10:55
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

РИА Новости вчера в 06:10
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Ведомости 07:22
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное