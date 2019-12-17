Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

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