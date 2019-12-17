Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Свежая голова

Российская газетавчера в 17:55

Страховщики назвали цифру в новой строчке ЕПД

Коммерсантъвчера в 08:31

Страхование жилья от ЧС будет стоить 430 рублей в год

Туапсинские вестивчера в 05:06

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Актуальные Новостивчера в 05:40

Среднюю премию по страхованию жилья от ЧС в России оценили в 430 рублей в год

Интерфаксвчера в 05:17

ВСС: новый порядок проведения техосмотра приведет к сокращению станций ТО

Банки.рувчера в 07:58

Названа стоимость страхования жилья от ЧС. Это новая строчка в квитанциях ЖКХ

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:00
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
Lenta.ru вчера в 21:27
Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
ТАСС 00:21
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК вчера в 10:09
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов за сутки со стороны ВСУ

"За 17 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 00:25
Политика

Путин и Макрон обсудили транзит российского газа через Украину

"Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество

Сливочное масло в российских магазинах оказалось подделкой

Большая часть сливочного масла в России оказалась подделкой.
News.ru 00:30
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Происшествия

Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости вчера в 23:52
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 16 декабря в 04:43
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM вчера в 17:28
Кино

«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Кавказ Пост 16 декабря в 22:05
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Комсомольская правда 16 декабря в 08:46
Общество

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Политика

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 19:11
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 02:33
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru 16 декабря в 04:30
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
RT на русском вчера в 00:19
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
iXBT.com вчера в 10:12
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 16 декабря в 01:45
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
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