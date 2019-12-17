Экономика
Актуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год
Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Названа стоимость страхования жилья от ЧС. Это новая строчка в квитанциях ЖКХ
БИЗНЕС Onlineвчера в 05:00
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
Происшествия
Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили
Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов за сутки со стороны ВСУ
"За 17 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит российского газа через Украину
"Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины", - говорится в сообщении.
Общество
Сливочное масло в российских магазинах оказалось подделкой
Большая часть сливочного масла в России оказалась подделкой.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Происшествия
Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом
Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Общество
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Политика
Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа
В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.