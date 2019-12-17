Экономика
Актуальные НовостиСредняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год
Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Авто
УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Происшествия
Полиция возбудила дело после столкновений у здания Рады
Шоу-бизнес
Особенная дочь Зейналовой вышла на сцену
Счастливая мама — телеведущая Светлана Зейналова — поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Общество
Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку
Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.
Фигурное катание
Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандал вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.
Общество
Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Политика
Британский парламент нового созыва приступил к работе
Парламент Великобритании нового созыва приступил во вторник к работе.
Экономика
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год – до 2022 года.
Технологии
Sony представила аксессуар для DualShock 4, добавляющий новые кнопки
Аксессуар получил название Back Button Attachment.
Происшествия
У многодетной семьи из Ленобласти нашли арсенал оружия
Силовики во время обыска у жителя города Гатчина, подозреваемого в сексуальной связи с несовершеннолетней дочерью, обнаружили большое количество огнестрельного оружия, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в центральном аппарате МВД и в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
Божович продолжит работу с «Крыльями Советов»
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
Общество
Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления
Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии.
Хоккей
«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Сибири»
Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду проиграл «Сибири». Гости повели в счете с самого начала.
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Политика
Ущерб от поступающего по реверсу газа посчитали в Раде
Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий по реверсным схемам из Европы, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Политика
Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Энергетика
В Омске снова подорожают коммунальные услуги
Изменения вступят в силу с июля 2020 года Сегодня, 17 декабря, в Омске состоялось заседание Региональной энергетической комиссии, во время которого прошло обсуждение тарифов на коммунальные услуги на 2020 год, сообщает пресс-служба РЭК.
Наука
В США нашли стоянку древних индейцев
Стоянку удалось обнаружить рабочим, которые строили мост в городе Эйвон, штат Коннектикут.
Футбол
«Эсперанс» разгромил «Аль-Садд» и занял пятое место на клубном ЧМ
Тунисский "Эсперанс" крупно обыграл "Аль-Садд" из Катара в матче за пятое место клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Дохе.