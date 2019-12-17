Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Политика Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2» Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Авто Стартовало производство обновлённой Lada 4x4 "АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.

Финансы Рубль растет к доллару и снижается к евро В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.

Общество Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.

Фигурное катание Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандал вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.

Происшествия У многодетной семьи из Ленобласти нашли арсенал оружия Силовики во время обыска у жителя города Гатчина, подозреваемого в сексуальной связи с несовершеннолетней дочерью, обнаружили большое количество огнестрельного оружия, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в центральном аппарате МВД и в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

Общество Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии.

Политика Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».