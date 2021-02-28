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Средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась

Цена на жилье поднялась на 1,6% относительно января 2020 года. В сравнении с февралем прошлого года цены взлетели на 15,3%, сообщает телеканал «Известия». Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья составила 68 – 88 тыс. руб. Наиболее выраженный рост цен произошел в Уфе.В источнике
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С чего всё началось

Вторичное жилье почувствовало стабильность

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 255,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно января значение выросло на 0,3%, а февраля прошлого года — на 17%.
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