Цена на жилье поднялась на 1,6% относительно января 2020 года. В сравнении с февралем прошлого года цены взлетели на 15,3%, сообщает телеканал «Известия». Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья составила 68 – 88 тыс. руб. Наиболее выраженный рост цен произошел в Уфе.

С чего всё началось Вторичное жилье почувствовало стабильность В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 255,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно января значение выросло на 0,3%, а февраля прошлого года — на 17%. Коммерсантъ 02:00