Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%
Как отмечается, динамика выдачи ипотеки в июле-августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого снижения ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков СберИндекса, выросло на 44%.В источнике
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Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Цены на квартиры на первичном рынке в июле — августе 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем по России на 6,2%. Такие данные содержатся в имеющемся у РБК отчете "СберИндекса" "Рынок недвижимости в России в июле — августе: бурный рост активности вместо снижения".
РБКвчера в 13:33
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Комсомольская правда13 сентября в 06:12