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Интерфакс
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Как отмечается, динамика выдачи ипотеки в июле-августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого снижения ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков СберИндекса, выросло на 44%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Цены на квартиры на первичном рынке в июле — августе 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем по России на 6,2%. Такие данные содержатся в имеющемся у РБК отчете "СберИндекса" "Рынок недвижимости в России в июле — августе: бурный рост активности вместо снижения".
РБКвчера в 13:33
Подробнее о событии
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБКвчера в 13:33
Дождь

Цены на квартиры в новостройках резко выросли из-за введенной Путиным льготной ипотеки

Дождьвчера в 10:59
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правда13 сентября в 06:12
URA.Ru

Сбербанк: в Курганской области рухнули цены на квартиры. В регионе не согласны

URA.Ruвчера в 09:06
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАН13 сентября в 11:55
Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новости13 сентября в 11:13
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Интерфаксвчера в 09:52

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
1,1K

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости17:13
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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