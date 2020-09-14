Цены на квартиры на первичном рынке в июле — августе 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем по России на 6,2%. Такие данные содержатся в имеющемся у РБК отчете "СберИндекса" "Рынок недвижимости в России в июле — августе: бурный рост активности вместо снижения".

РБК вчера в 13:33