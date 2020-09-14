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Интерфакс
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Как отмечается, динамика выдачи ипотеки в июле-августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого снижения ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков СберИндекса, выросло на 44%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Цены на квартиры на первичном рынке в июле — августе 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем по России на 6,2%. Такие данные содержатся в имеющемся у РБК отчете "СберИндекса" "Рынок недвижимости в России в июле — августе: бурный рост активности вместо снижения".
РБКвчера в 13:33
Подробнее о событии
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБКвчера в 13:33
Дождь

Цены на квартиры в новостройках резко выросли из-за введенной Путиным льготной ипотеки

Дождьвчера в 10:59
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правда13 сентября в 06:12
URA.Ru

Сбербанк: в Курганской области рухнули цены на квартиры. В регионе не согласны

URA.Ruвчера в 09:06
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАН13 сентября в 11:55
Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новости13 сентября в 11:13
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Интерфаксвчера в 09:52

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Ранее в МИД Украины заявили, что миру необходимо отреагировать на ситуацию с Навальным, отметив, что только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение, «включая санкции», могут заставить власти России «прекратить совершать преступления».
Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального
RT на русском10:41
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
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Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу в Вену

Зеленский отметил, что несмотря на то, что Австрия поддерживает Украину в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе и в санкционном, обсуждать вопрос переноса заседаний трехсторонней контактной группы из Минска в Вену рано.
Московский Комсомолец10:48