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Интерфакс
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Как отмечается, динамика выдачи ипотеки в июле-августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого снижения ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков СберИндекса, выросло на 44%.В источнике
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Томская интернет-газета

По данным сервиса «ДомКлик» за год цены на томское жилье выросли на 8,8%

Томская интернет-газета21:44
Банки.ру

Исследование: на рынке недвижимости в июле и августе наблюдался перегрев вместо падения цен

Банки.рувчера в 08:25
Экономика и жизнь

Состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал

Экономика и жизньвчера в 10:54
Финансовая газета

Сбербанк: рынок недвижимости в июле-августе демонстрирует активный рост

Финансовая газетавчера в 10:42
РИА Новости

Риелторы не отмечают «перегрева» на рынке недвижимости

РИА Новостивчера в 11:35
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Интерфаксвчера в 09:52
Недвижимость.RU

В России за 2 месяца цены на жилье в среднем выросли на 3%

Недвижимость.RUвчера в 15:48

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известия13 сентября в 11:14
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАССвчера в 15:29
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В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

По мнению автора инициативы, депутата Госдумы Василия Власова, молодые люди в возрасте 16–17 лет уже могут быть официально трудоустроены, учиться в другом регионе и жить отдельно от старших членов семьи, поэтому данное предложении вполне целесообразно.
SpeedMe02:20
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19
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