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Интерфакс
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Как отмечается, динамика выдачи ипотеки в июле-августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого снижения ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков СберИндекса, выросло на 44%.В источнике
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РИА Новости

Риелторы не отмечают «перегрева» на рынке недвижимости

РИА Новостивчера в 11:35
Экономика и жизнь

Состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал

Экономика и жизньвчера в 10:54
Финансовая газета

Сбербанк: рынок недвижимости в июле-августе демонстрирует активный рост

Финансовая газетавчера в 10:42
Недвижимость.RU

В России за 2 месяца цены на жилье в среднем выросли на 3%

Недвижимость.RUвчера в 15:48
Rambler News Service

Названы регионы с самым динамичным ростом цен на недвижимость

Rambler News Serviceвчера в 10:29
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Интерфаксвчера в 09:52
Банки.ру

Исследование: на рынке недвижимости в июле и августе наблюдался перегрев вместо падения цен

Банки.рувчера в 08:25

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Ведомостивчера в 12:42
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения
RT на русском18:58
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

В период с 27 августа по 9 сентября организации обработали 72 тыс. обращений от заемщиков, по сравнению с предыдущими двумя неделями замеров поток заявок вырос на 7,5%. Одна из причин активизации клиентов — потеря ранее одобренных кредитных каникул и необходимость получения новых, отмечает ЦБ.
РБКвчера в 14:47
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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Лавров возмущен версией о спасшем Навального счастливом случае

Как сообщает телеканал RTVI, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой в адрес статьи немецкой газеты Die Zeit, обсуждающую "череду счастливых случайностей", спасших оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолецвчера в 16:27
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Россия снимет резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Ридусвчера в 14:46
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