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Интерфакс
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Как отмечается, динамика выдачи ипотеки в июле-августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого снижения ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков СберИндекса, выросло на 44%.В источнике
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Исследование: цены на квартиры в Астрахани рекордно растут

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Недвижимость.RU

В России за 2 месяца цены на жилье в среднем выросли на 3%

Недвижимость.RUвчера в 15:48
Интерфакс

Средняя стоимость жилья в России за июль-август выросла на 3%

Интерфаксвчера в 09:52
Финансовая газета

Сбербанк: рынок недвижимости в июле-августе демонстрирует активный рост

Финансовая газетавчера в 10:42
РИА Новости

Риелторы не отмечают «перегрева» на рынке недвижимости

РИА Новостивчера в 11:35
Экономика и жизнь

Состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал

Экономика и жизньвчера в 10:54
Банки.ру

Исследование: на рынке недвижимости в июле и августе наблюдался перегрев вместо падения цен

Банки.рувчера в 08:25

Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Макрон сообщил Путину выводы Франции по отравлению Навального

«Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества «Новичок» в нарушение международных норм использования химического оружия», — сказал Макрон 14 сентября во время телефонного разговора с Путиным.
Общественная служба новостейвчера в 09:15
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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