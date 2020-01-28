Экономика
Газета.RuСредняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России
Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом. По итогам последнего месяца минувшего года средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд, показав за год рост на 9,6% - до 845 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости20:08
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