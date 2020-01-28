Экономика

Газета.RuГазета.RuСредняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом. По итогам последнего месяца минувшего года средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд, показав за год рост на 9,6% - до 845 тысяч рублей.
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Средняя сумма автокредита в РФ достигла максимума

REGNUM21:25

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

РИА Новости20:08

Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

Газета.Ru21:34

Владимирская область - на 13 месте в России по числу одобренных заявок на кредит

ТВ Миг25 января в 01:25

Россияне в 2019 году набрали автомобилей в кредит на рекордную сумму

Алтапресс20:54

Назван средний долг россиян по кредиту

Мир новостей00:10
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Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.
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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

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Шоу-бизнес

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«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
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Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС 09:40
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:48
Экономика

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
РБК 17:02
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Матч «Лейкерс» — «Клипперс» перенесен из-за гибели Брайанта

РИА Новости 17:47
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Космос

Спутник Boeing может взорваться на орбите после серьезной аномалии

Spaceway-1 был деорбитирован, поскольку есть риск взрыва 15-летнего спутника Boeing после необъяснимого инцидента в прошлом месяце.
HotGeo 25 января в 04:48
Авто

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Коммерсантъ 21:39
Армия и оружие

Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
ТАСС 16:03
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости 19:54
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Экономика

ФНС начала штрафовать банки за отказы блокировать счета ИП

Российские банки получают штрафы от Федеральной налоговой службы (ФНС) за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты налогов, штрафов и других платежей.
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Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

Взгляд.ру 20:18
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Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник

Стал известен состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
Чемпионат 19:07
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
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Курс доллара преодолел отметку в 63 рубля

Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу.
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Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
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В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
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Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себя

Президент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".
Газета.Ru 13:51
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Орлов прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
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Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Российская газета 07:40
Здоровье

Ученые рассказали, кому необходимо пить кофе каждый день

ToDay News Ufa вчера в 13:54
Общество

Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
РБК 20:29
Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
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Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Gazeta.SPb 15:26
Экономика

Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске

В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
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