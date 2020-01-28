Экономика

News.ruNews.ruСредняя сумма автокредита в РФ достигла исторического максимума

Средняя сумма автокредита в России по итогам 2019 года увеличилась почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Благодаря этому банки выдали россиянам на покупку машин рекордные 615 млрд рублей.
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Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на десять процентов и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником главы государства.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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