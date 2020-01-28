Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на десять процентов и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Средняя сумма автокредита в России по итогам 2019 года увеличилась почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Благодаря этому банки выдали россиянам на покупку машин рекордные 615 млрд рублей.

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